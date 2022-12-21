وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية ومالية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي أول استقطاب المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
2- مدير نظام الرقابة المالية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.
3- مدير الخزينة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال.
– التقديم مُتاح الآن اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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