وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية ومالية بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- أخصائي أول استقطاب المواهب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- مدير نظام الرقابة المالية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

3- مدير الخزينة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نفس المجال.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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