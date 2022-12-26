وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- سكرتير تنفيذي:

– درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية أو الإدارة المكتبية.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مطوّر برامج – متكامل:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمطور برامج أو ما مجال مُماثل.

3- خبير العمليات السحابية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات Cloud Platforms.

4- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه في (الرياضيات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- مهندس بيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، الهندسة، علم البيانات، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هندسة البيانات.

6- خبير استشاري وتخطيط تقني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في البنية التحتية أو الشبكات أو ML أو AI أو التقنيات.

7- خبير الهندسة السحابية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التطوير والعمليات السحابية.

8- خبير الأمن السيبراني للعمليات السحابية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في بيئة أمنية واسعة النطاق.

9- مهندس AI DevOps:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمطور برامج أو ما مجال مُماثل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا