وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- سكرتير تنفيذي:
– درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية أو الإدارة المكتبية.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مطوّر برامج – متكامل:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمطور برامج أو ما مجال مُماثل.
3- خبير العمليات السحابية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات Cloud Platforms.
4- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في (الرياضيات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
5- مهندس بيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، الهندسة، علم البيانات، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هندسة البيانات.
6- خبير استشاري وتخطيط تقني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في البنية التحتية أو الشبكات أو ML أو AI أو التقنيات.
7- خبير الهندسة السحابية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التطوير والعمليات السحابية.
8- خبير الأمن السيبراني للعمليات السحابية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في بيئة أمنية واسعة النطاق.
9- مهندس AI DevOps:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمطور برامج أو ما مجال مُماثل.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/06/02هـ الموافق 2022/12/26م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا