وظائف بجامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1444هـ

أعلنت جامعة بيشة عدداً من الوظائف بنظام التعاون، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

2- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

4- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

5- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص) والأولوية لمن كان متفرغاً.

6- يفضّل من لديه خبرة سابقة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:

– المعدل التراكمي 40%.

– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.

– المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس و 40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).

– المقابلة الشخصية 20%.

الوثائق المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):

1- صور المؤهلات العلمية.

2- صور من معادلة الشهادة.

3- صور الخبرات العملية.

4- صورة من الهوية الوطنية.

5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا