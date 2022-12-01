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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف بجامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1444هـ

2022-12-01 الساعة 9:43
وظائف بجامعة بيشة بنظام التعاون للعام الجامعي 1444هـ
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة بيشة عدداً من الوظائف بنظام التعاون، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- إجادة تامة للغة الإنجليزية.
3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
4- ألا يقل تقديره عن جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.
5- أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص) والأولوية لمن كان متفرغاً.
6- يفضّل من لديه خبرة سابقة في تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:
– المعدل التراكمي 40%.
– اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.
– المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس و 40٪ لحملة الماجستير والدكتوراه).
– المقابلة الشخصية 20%.

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الوثائق المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):

1- صور المؤهلات العلمية.
2- صور من معادلة الشهادة.
3- صور الخبرات العملية.
4- صورة من الهوية الوطنية.
5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1444/05/10هـ الموافق 2022/12/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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