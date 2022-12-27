وظائف بشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية وقانونية وهندسية شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:



المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- مهندس ميكانيكا

درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة. خبرة 8-10 سنوات في المجال الفني / الوظيفي المطلوب. تحسين موثوقية المعدات الميكانيكية وتوافرها من خلال تنفيذ مبادئ وتقنيات وأدوات هندسة الموثوقية ، مثل الصيانة القائمة على المخاطر (RBM) وتحليل فشل السبب الجذري (RCFA). التنسيق مع أقسام الصيانة الأخرى وقسم العمليات في SATORP لمناقشة وتطوير ومراجعة وإدارة صيانة المعدات الميكانيكية واستراتيجيات الموثوقية. المساهمة في تطوير خطط وإجراءات الصيانة التنبؤية والوقائية لجميع المعدات الميكانيكية ، وتقديم الخبرة الفنية لأنشطة ومعايير وإجراءات صيانة المعدات الميكانيكية.



2- مهندس أجهزة

درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة.

خبرة 8-10 سنوات في المجال الفني / الوظيفي المطلوب.

المساعدة في تحسين موثوقية أنظمة الأجهزة وتوافرها من خلال تنفيذ مبادئ وتقنيات وأدوات هندسة الموثوقية ، مثل الصيانة القائمة على المخاطر (RBM) وتحليل فشل السبب الجذري (RCFA).

التواصل مع أقسام الصيانة الأخرى وإدارة العمليات في SATORP لتطوير وصيانة معدات الأجهزة واستراتيجيات الموثوقية.

إجراء تقييم فني للموثوقية على جميع مكونات الجهاز من خلال مراقبة وتحليل البيانات التشغيلية وسجلات الصيانة واتجاهات المعدات والتوصية بالتغييرات حسب الاقتضاء في استراتيجيات الصيانة.

3- مهندس ساب

درجة البكالوريوس في الهندسة. خبرة 8-10 سنوات في المجال التقني المطلوب. المساعدة في الحفاظ على نظام SAP في قسم الصيانة ، من خلال دعم المهام اليومية. العمل عن كثب مع مسؤولي النظام العام ومسؤولي قواعد البيانات وعمليات مركز البيانات لاستكشاف أعطال نظام SAP وإصلاحه وتحديث النظام. تزويد موظفي الصيانة بالمشورة الفنية والدعم بشأن الأنشطة ذات الصلة بـ SAP.



تأكد من معالجة جميع بيانات SAP بشكل صحيح وأرشفتها وإمكانية وصول فرق الصيانة إليها.



4- مهندس معدات دوارة

درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة.

خبرة 8-10 سنوات في المجال التقني المطلوب.

الصيانة القائمة على مخاطر القناة (RBM) وتحليل فشل السبب الجذري (RCFA) لتدوير المعدات وتحسين موثوقيتها وتوافرها.

التواصل مع أقسام الصيانة الأخرى وقسم العمليات في SATORP لتطوير وصيانة المعدات الدوارة واستراتيجيات الموثوقية.

تقديم الخبرة الفنية لأنشطة صيانة المعدات الدوارة والمعايير والإجراءات. المساعدة في تطوير خطط وإجراءات الصيانة التنبؤية والوقائية لجميع المعدات الدوارة.

5- مهندس عمليات

بكالوريوس هندسة

سنتين (2) خبرة في عمليات المصفاة.

ستشمل الخبرة عادة التقدم من خلال التدريب.

الالتزام بسياسة وإجراءات الصحة والسلامة والأمن والبيئة للشركة.

مسؤول عن أداء جميع المهام الموكلة بطريقة آمنة ومسؤولة وفقًا لإجراءات التشغيل المعمول بها والتعليمات المكتوبة أو الشفهية من المشرف.

الاستماع إلى شكاوى الموظفين والرد عليها ، وتحفيزهم على تقديم اقتراحات وأفكار جديدة.

6- مهندس عقود أول

درجة البكالوريوس كحد أدنى في المجال المطلوب أو ذي الصلة.

خبرة 10-12 سنة في المجال التقني المطلوب.

قيادة وحدات العقد المعنية التي تتألف من مهندس التكلفة ومسؤول العقد ومساحي الكميات لدعم إدارة وإدارة خدمات الصيانة العامة وخدمات الصيانة المحددة ووظائف وأنشطة الصيانة التصحيحية.

تأكد من معالجة المتطلبات الفنية والشروط والأحكام بشكل جيد في نطاق العمل / الخدمات.

مراجعة قائمة مقدمي العطاءات المقترحين و / أو التبرير لمصدر واحد ، ومعايير الاقتراح الفني قد تم وضعها بشكل صحيح.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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