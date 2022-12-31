وظائف بشركة أرامكو في عدد من التخصصات

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مصمم تعليمي

مهندس مشروع كهربائي

مهندس الأنابيب والصمامات

أخصائي تطوير أعمال

مهندس معدات ميكانيكية / دوارة

محلل التخطيط وإدارة الأداء

مواصفات رسوم الوسائط

مهندس بترول

مستشار فني بحري

مهندس معدات دوارة

كبير مستشاري هندسة البترول

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مستشار وظيفي

محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

مهندس إدارة مكامن النفط

رئيس الوقود منخفض الكربون

مهندس إدارة مكامن النفط

وغيرها طريقة التقديم: