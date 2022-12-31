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وظائف بشركة أرامكو في عدد من التخصصات

2022-12-31 الساعة 3:29
وظائف بشركة أرامكو في عدد من التخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مصمم تعليمي
  • مهندس مشروع كهربائي
  • مهندس الأنابيب والصمامات
  • أخصائي تطوير أعمال
  • مهندس معدات ميكانيكية / دوارة
  • محلل التخطيط وإدارة الأداء
  • مواصفات رسوم الوسائط
  • مهندس بترول
  • مستشار فني بحري
  • مهندس معدات دوارة
  • كبير مستشاري هندسة البترول
  • كاتب أعمال
  • محلل تقارير الأعمال
  • التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • محلل أمن المعلومات III
  • مصمم جرافيك
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مستشار وظيفي
  • محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • رئيس الوقود منخفض الكربون
  • مهندس إدارة مكامن النفط
  • وغيرها

طريقة التقديم:

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

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