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لحملة البكالريوس في عدة تخصصات

وظائف بشركة الاتصالات السعودية STC

2022-12-31 الساعة 4:10
وظائف بشركة الاتصالات السعودية STC
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مساعد مدير التطوير التنظيمي
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
    • بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
    • سنوات الخبرة: ( 5-8 ) سنوات
    • المشاركة في التوصيات بشأن التغييرات في الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الاتصالات السعودية، حسبما تطلب ومتى ما تطلب ذلك، بعد تحليل متأني وبحث وتقديم هذه التوصيات للإدارة للاعتماد.
    • تقييم وتحليل أثر استراتيجيات الشركة الجديدة بشأن الهيكل التنظيمي والتوصية بمبادرات التحسين في الهيكل التنظيمي.
    • التخطيط والتنسيق مع القطاعات وشركاء أعمال الموارد البشرية والتحكم في متطلبات القوى العاملة مع وحدات الأعمال ووحدات الدعم ذات العلاقة، وإجراء تحليل للقوى العاملة، والتحقق من صحة القضايا/ أعمال التنقيح ومناقشتها مع شركاء أعمال الموارد البشرية/ رؤساء الفرق وصياغة حلول عملية.
    • تسهيل تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة للموظفين العاملين بدوام كامل، والقوى العاملة للمقاولين، وضمان عدم اعتماد أي تغيير أو مخصصات جديدة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل الإدارة.
    • دعم الموظفين في وضع أهداف أكثر ذكاءً من حيث التوافق مع أهداف العمل والشركة.
    • تقديم الدعم في تنفيذ دورة إدارة أداء كاملة والتنسيق لأجل الحصول على رؤى مستمرة بشأن الأداء طوال السنة.
    • تقديم الدعم في تنفيذ كافة مراحل وضع الأهداف، وعملية التقييم نصف السنوي والسنوي.
    • تعريف وتحديد الأولويات وقياس إسهامات الموارد البشرية في أداء الأعمال، إضافة إلى رصد وزيادة كفاءة الموظفين في تسيير الأعمال.
 
 2- مساعد مدير مكافآت الموظفين
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
  • بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
  • سنوات الخبرة: ( 5-6 ) سنوات
  • خبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
 
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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