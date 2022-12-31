وظائف بشركة الاتصالات السعودية STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مساعد مدير التطوير التنظيمي