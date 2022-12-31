وظائف بشركة الاتصالات السعودية STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، في عدة تخصصات، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
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- بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
- سنوات الخبرة: ( 5-8 ) سنوات
- المشاركة في التوصيات بشأن التغييرات في الهيكل التنظيمي الحالي لشركة الاتصالات السعودية، حسبما تطلب ومتى ما تطلب ذلك، بعد تحليل متأني وبحث وتقديم هذه التوصيات للإدارة للاعتماد.
- تقييم وتحليل أثر استراتيجيات الشركة الجديدة بشأن الهيكل التنظيمي والتوصية بمبادرات التحسين في الهيكل التنظيمي.
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- التخطيط والتنسيق مع القطاعات وشركاء أعمال الموارد البشرية والتحكم في متطلبات القوى العاملة مع وحدات الأعمال ووحدات الدعم ذات العلاقة، وإجراء تحليل للقوى العاملة، والتحقق من صحة القضايا/ أعمال التنقيح ومناقشتها مع شركاء أعمال الموارد البشرية/ رؤساء الفرق وصياغة حلول عملية.
- تسهيل تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة للموظفين العاملين بدوام كامل، والقوى العاملة للمقاولين، وضمان عدم اعتماد أي تغيير أو مخصصات جديدة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل الإدارة.
- دعم الموظفين في وضع أهداف أكثر ذكاءً من حيث التوافق مع أهداف العمل والشركة.
- تقديم الدعم في تنفيذ دورة إدارة أداء كاملة والتنسيق لأجل الحصول على رؤى مستمرة بشأن الأداء طوال السنة.
- تقديم الدعم في تنفيذ كافة مراحل وضع الأهداف، وعملية التقييم نصف السنوي والسنوي.
- تعريف وتحديد الأولويات وقياس إسهامات الموارد البشرية في أداء الأعمال، إضافة إلى رصد وزيادة كفاءة الموظفين في تسيير الأعمال.
2- مساعد مدير مكافآت الموظفين
المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:
- بكالوريوس إدارة أعمال ، موارد بشرية
- سنوات الخبرة: ( 5-6 ) سنوات
- خبرة في الموارد البشرية والتطوير التنظيمي ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).