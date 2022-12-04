وظائف بشركة التعدين العربية السعودية “معادن”

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات ، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي: – مهندس رئيسي ، مراقبة الجودة Lead Engineer, Quality Control المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة ، والتعدين / الكيمياء / الميكانيكية أو مجال ذي صلة.

معرفة جيدة بعمليات درفلة المعادن والاستخدام النهائي للمادة.

المعرفة الفنية / المعدنية التفصيلية لعمليات درفلة الألمنيوم.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمليات المعدنية / مراقبة الجودة في درفلة وطلاء الألمنيوم.

خبرة في معايير الجودة العالمية مثل ISO 9000. المهام الوظيفية: يقدم تقارير إلى مدير الهندسة جميع الأمور المتعلقة بجودة المنتج في جميع عمليات (MRC).

تحديد الفرص أو تنفيذ التغييرات لتحسين المنتجات أو تقليل التكاليف.

يشرف على / يوجه موظفي قسم مراقبة الجودة في مركز موارد المهاجرين.

يصدر حكمًا نهائيًا على المواد مع تقرير عدم المطابقة.

يحقق ويحلل أسباب عدم المطابقة وينصح الإنتاج لمنع تكرارها.

يعقد اجتماعات التركيز على الجودة مع الإنتاج والصيانة.

يدعم أنشطة التكليف خلال أي مرحلة بدء التشغيل

البحث وكتابة التقارير الإحصائية / الفنية وتقديمها إلى مدير الهندسة للمساعدة رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).