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وظائف بشركة التعدين العربية السعودية “معادن”

2022-12-04 الساعة 1:55
وظائف بشركة التعدين العربية السعودية “معادن”
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات ، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس رئيسي ، مراقبة الجودة
  Lead Engineer, Quality Control
المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في الهندسة ، والتعدين / الكيمياء / الميكانيكية أو مجال ذي صلة.
  • معرفة جيدة بعمليات درفلة المعادن والاستخدام النهائي للمادة.
  • المعرفة الفنية / المعدنية التفصيلية لعمليات درفلة الألمنيوم.
  • خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمليات المعدنية / مراقبة الجودة في درفلة وطلاء الألمنيوم.
  • خبرة في معايير الجودة العالمية مثل ISO 9000.
المهام الوظيفية:
  • يقدم تقارير إلى مدير الهندسة جميع الأمور المتعلقة بجودة المنتج في جميع عمليات (MRC).
  • تحديد الفرص أو تنفيذ التغييرات لتحسين المنتجات أو تقليل التكاليف.
  • يشرف على / يوجه موظفي قسم مراقبة الجودة في مركز موارد المهاجرين.
  • يصدر حكمًا نهائيًا على المواد مع تقرير عدم المطابقة.
  • يحقق ويحلل أسباب عدم المطابقة وينصح الإنتاج لمنع تكرارها.
  • يعقد اجتماعات التركيز على الجودة مع الإنتاج والصيانة.
  • يدعم أنشطة التكليف خلال أي مرحلة بدء التشغيل
  • البحث وكتابة التقارير الإحصائية / الفنية وتقديمها إلى مدير الهندسة للمساعدة

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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