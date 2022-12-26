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في مجال خدمة العملاء

وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن

2022-12-26 الساعة 12:27
وظائف بشركة الخطوط السعودية للشحن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة بجدة في مجال (خدمة العملاء)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– موظف مساعد رعاية العملاء.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال رعاية العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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