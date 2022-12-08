وظائف بشركة المراعي في 5 مدن

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في 5 مدن بالمملكة (حائل، الرياض، الدمام، جدة، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- فني محاسبة (حائل).

2- مدير أنظمة تقنية المعلومات (الرياض).

3- مدير مكتب الخدمات (الرياض).

4- مسؤول محاسبة أول (جدة).

5- موظف موارد بشرية (الخرج).

6- مدير الإقامة (الدمام).

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة الفنادق.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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