وظائف بشركة المراعي في 5 مدن

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في 5 مدن بالمملكة (حائل، الرياض، الدمام، جدة، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- فني محاسبة (حائل).
2- مدير أنظمة تقنية المعلومات (الرياض).
3- مدير مكتب الخدمات (الرياض).
4- مسؤول محاسبة أول (جدة).
5- موظف موارد بشرية (الخرج).
6- مدير الإقامة (الدمام).
– المحاسبة.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة الفنادق.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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