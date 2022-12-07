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لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض

وظائف بـ الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

2022-12-07 الساعة 11:47
وظائف بـ الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة: 

1- سكرتير تنفيذي:

– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصصات السكرتارية أو الإدارة المكتبية.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
– إجادة عمل التقارير والمحاضر الاجتماع والخطابات.
– مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

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2- مساعد موارد بشرية:

– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصص (الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
– إجادة العمل على المواقع الإلكترونية (التأمينات الاجتماعية – وزارة الموارد البشرية – مقيم – مُدد – قوي …إلخ).
– مهارة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– معرفة أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3- مُصمم جرافيك:

– سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (تصميم الجرافيك) أو ما يعادلها.
– خبرة في نفس المجال.
– إجادة استخدام إليستريتور و إن ديزاين.
– إجادة تصميم التقارير والمنشورات الإلكترونية.
– مهارة في التواصل مع الآخرين.
– نسخة من الأعمال السابقة.

المزايا:

– بيئة عمل محفزة.
– راتب مجزي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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