وظائف بـ المؤسسة العامة للري في عدة مجالات

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أعلنت المؤسسة العامة للري بالأحساء توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مدير إدارة الدعم الفني.
2- مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه.
3- مدير قسم المشاريع.
4- رئيس وحدة مراقبة الجودة.
5- مدير قسم الدراسات والأبحاث.
6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات.
7- رئيس وحدة التواصل والإعلام.
8- رئيس وحدة عمليات التطبيقات.
9- رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– نظم المعلومات.
– المحاسبة.
– الإحصاء.
– الأساليب الكمية.
– تحليل الاعمال.
– الرياضيات.
– ذكاء الأعمال.
– الذكاء الاصطناعي.
– التخصصات الزراعية.
– تخصصات المياه والبيئة.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الكيميائية.
– هندسة الإلكترونيات.
– الأحياء.
– الأحياء الدقيقة.
– علوم مياه.
– الكيمياء.
– هندسة أنظمة تحكم.
– علوم بيئية.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.
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