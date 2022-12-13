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في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية

وظائف بـ المؤسسة العامة للري في عدة مجالات

2022-12-13 الساعة 1:46
وظائف بـ المؤسسة العامة للري في عدة مجالات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للري بالأحساء توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير إدارة الدعم الفني.
2- مدير قسم المختبر الإقليمي لجودة المياه.
3- مدير قسم المشاريع.
4- رئيس وحدة مراقبة الجودة.
5- مدير قسم الدراسات والأبحاث.
6- مدير قسم إدارة وحوكمة البيانات.
7- رئيس وحدة التواصل والإعلام.
8- رئيس وحدة عمليات التطبيقات.
9- رئيس وحدة تخطيط رأس المال البشري.

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التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– نظم المعلومات.
– المحاسبة.
– الإحصاء.
– الأساليب الكمية.
– تحليل الاعمال.
– الرياضيات.
– ذكاء الأعمال.
– الذكاء الاصطناعي.
– التخصصات الزراعية.
– تخصصات المياه والبيئة.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة المدنية.
– الهندسة المعمارية
– الهندسة  الكيميائية.
– هندسة الإلكترونيات.
– الأحياء.
– الأحياء الدقيقة.
– علوم مياه.
– الكيمياء.
– هندسة أنظمة تحكم.
– علوم بيئية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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