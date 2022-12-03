وظائف بـ المجموعة السعودية للورق

أعلنت المجموعة السعودية للورق، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
المسؤوليات:
- معالجة دفتر الأستاذ وحجز / فحص القيود فيما يتعلق بجميع المعاملات النقدية والمصرفية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصروفات النثرية والمدفوعات والإيصالات والتسويات … إلخ. وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بحيث يتم تسجيل جميع المعاملات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
- التأكد من معالجة جميع المعاملات والتقارير النقدية والمصرفية وفقًا للإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية بحيث تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية.
- إعداد التقارير من المعلومات الإحصائية والمالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بحيث تكون جميع المعلومات المطلوبة متاحة للمراجعة في الوقت المناسب.
- تحديد وتحري وتصحيح الأخطاء الروتينية والشذوذ في البيانات والتقارير بحيث يمكن الاعتماد على جميع البيانات المالية وكذلك إعداد التسوية في الوقت المناسب للحسابات النقدية والمصرفية والتأكد من مطابقتها لسجلاتنا وحل الأخطاء والأخطاء على الفور.
- تقديم المشورة كما هو مطلوب للإدارات الأخرى لضمان الوضوح فيما يتعلق بالأداء المالي والمتطلبات المالية.
- الاحتفاظ بالملفات والمعلومات المالية بشكل يتيح سهولة استرجاع المعلومات والتقارير.
- تحليل دفاتر الأستاذ والحسابات للسماح بتسوية البيانات المالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بحيث تظل الشركة على دراية بمركزها المالي بشكل مستمر ويمكن إنتاج التقارير القانونية في حدود زمنية تشريعية.
- إعداد البيانات المالية غير الروتينية لعناية الإدارة كما هو مطلوب من أجل دعم اتخاذ القرارات الإدارية.
- التأكد من معالجة جميع المعاملات والتقارير وفقًا للتشريعات والمبادئ التوجيهية المحددة من الخارج بحيث تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).