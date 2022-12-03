Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الشرقية

وظائف بـ المجموعة السعودية للورق

2022-12-03 الساعة 5:18
وظائف بـ المجموعة السعودية للورق
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المجموعة السعودية للورق، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • موظف الخزينة.

المسؤوليات:

  • معالجة دفتر الأستاذ وحجز / فحص القيود فيما يتعلق بجميع المعاملات النقدية والمصرفية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصروفات النثرية والمدفوعات والإيصالات والتسويات … إلخ. وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بحيث يتم تسجيل جميع المعاملات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة.
  •  التأكد من معالجة جميع المعاملات والتقارير النقدية والمصرفية وفقًا للإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية بحيث تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية.
  • إعداد التقارير من المعلومات الإحصائية والمالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بحيث تكون جميع المعلومات المطلوبة متاحة للمراجعة في الوقت المناسب.
  •  تحديد وتحري وتصحيح الأخطاء الروتينية والشذوذ في البيانات والتقارير بحيث يمكن الاعتماد على جميع البيانات المالية وكذلك إعداد التسوية في الوقت المناسب للحسابات النقدية والمصرفية والتأكد من مطابقتها لسجلاتنا وحل الأخطاء والأخطاء على الفور.
  •  تقديم المشورة كما هو مطلوب للإدارات الأخرى لضمان الوضوح فيما يتعلق بالأداء المالي والمتطلبات المالية.
  •  الاحتفاظ بالملفات والمعلومات المالية بشكل يتيح سهولة استرجاع المعلومات والتقارير.
  • تحليل دفاتر الأستاذ والحسابات للسماح بتسوية البيانات المالية وفقًا للجداول الزمنية المحددة بحيث تظل الشركة على دراية بمركزها المالي بشكل مستمر ويمكن إنتاج التقارير القانونية في حدود زمنية تشريعية.
  •  إعداد البيانات المالية غير الروتينية لعناية الإدارة كما هو مطلوب من أجل دعم اتخاذ القرارات الإدارية.
  • التأكد من معالجة جميع المعاملات والتقارير وفقًا للتشريعات والمبادئ التوجيهية المحددة من الخارج بحيث تفي الشركة بجميع متطلبات إعداد التقارير التشريعية

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 ديسمبر 2022م.

قد يهمّك أيضاً
Img

صحة الرياض تحتفل باليوم العالمي للجودة بتفعيل 6 مبادرات 

Img

الأرجنتين تهزم بولندا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...
أخبار رئيسية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول...

أخبار رئيسية
الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي الشمالية: ابتعدوا عن...

السعودية اليوم
رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...
العالم

رئيس الوزراء العراقي: أي اعتداء على أراضينا...

العالم
توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
آخر الاخبار

ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

آخر الاخبار
الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا
كأس العالم

الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة كرواتيا

كأس العالم
الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا
العالم

الفيضانات تهدد مزارع العنب في أستراليا

العالم