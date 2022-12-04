وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي أول مكتب إدارة البيانات:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي مركز الوثائق والمحفوظات:
المؤهلات والخبرات:
مدير مكتب البيانات:
المؤهلات والخبرات: