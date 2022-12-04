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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

2022-12-04 الساعة 10:21
وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
المواطن - الرياض

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول مكتب إدارة البيانات:

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المؤهلات والخبرات:

  • خبرة 5 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة
  • درجة البكالوريوس في مجال الأعمال أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات
  • خبرة في مجال إدارة البيانات.
  • يفضل التمتع بخبرة في إدارة المشاريع
  • خبرة في نطاق الأعمال المعني مع فهم عميق لبياناته.
  • القدرة الجيدة على التواصل وبناء العلاقات.

 أخصائي مركز الوثائق والمحفوظات:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة:  درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل ​
  • سنتين خبرة في نفس مجال العمل كحد أدنى

 مدير مكتب البيانات:

المؤهلات والخبرات:

  • يفضل الماجستير في مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذو علاقة.
  • خبرة: 10 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة
  • خبرة في القيادة والإدارة.
  • يفضل التمتع بخبرة في إدارة أو خصوصية البيانات.
  • معرفة بالتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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