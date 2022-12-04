وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي أول مكتب إدارة البيانات: قد يهمّك أيضاً فرص لحاق نيمار بالمباراة النهائية لمونديال 2022 حكيم زياش يسجل أسرع أهداف المغرب بالمونديال المؤهلات والخبرات: خبرة 5 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة

درجة البكالوريوس في مجال الأعمال أو مجال مرتبط بتقنية المعلومات

خبرة في مجال إدارة البيانات.

يفضل التمتع بخبرة في إدارة المشاريع

خبرة في نطاق الأعمال المعني مع فهم عميق لبياناته.

القدرة الجيدة على التواصل وبناء العلاقات. أخصائي مركز الوثائق والمحفوظات: المؤهلات والخبرات: المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل ​

سنتين خبرة في نفس مجال العمل كحد أدنى مدير مكتب البيانات: المؤهلات والخبرات: يفضل الماجستير في مجال الأعمال أو تقنية المعلومات أو أي مجال ذو علاقة.

خبرة: 10 سنوات أو أكثر من الخبرة ذات العلاقة

خبرة في القيادة والإدارة.

يفضل التمتع بخبرة في إدارة أو خصوصية البيانات.

معرفة بالتخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار. طريقة التقديم: أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).