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في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض

وظائف بـ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”

2022-12-19 الساعة 2:07
وظائف بـ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في التخصصات الإدارية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُحلل قياس الأداء:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- مدير عمليات الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الموارد البشرية في منظمة كبرى.

نبذة عن المركز:

– أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/01/06هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُحلل قياس الأداء:
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2- مدير عمليات الموارد البشرية:
اضغط هنا

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