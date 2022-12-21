وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحديثي التخرج بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مهندس ذكاء اصطناعي:
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:
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2- مهندس ذكاء اصطناعي:
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