وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف لحديثي التخرج بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي، الإحصاء) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مهندس ذكاء اصطناعي:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الرياضيات، علوم الحاسب، الهندسة الكهربائية، علم البيانات) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- عالم أبحاث الذكاء الاصطناعي:

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2- مهندس ذكاء اصطناعي:

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