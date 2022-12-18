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لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض

وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

2022-12-18 الساعة 2:00
وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– كبير موظفي إدارة المرافق
 Senior Facilities Management Officer
المؤهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في مهندس ميكانيكي.
  • الخبرة خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هذا المجال.
المهام الوظيفية:
  • كتابة ومراجعة طلبات العروض الخاصة بـ O&M.
  • القدرة على تشكيل مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية وتحسين أداء العملية بوسائل مختلفة.
  • العمل على لوحة معلومات التشغيل والحلول الذكية للتشغيل.
  • خطة للتشغيل على أساس الاحتياجات وبرامج التعزيز.
  • تسجيل الأصول ومراقبة تنفيذ خطط إدارة الأصول.
  • كتابة ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العملية.
  • تحديد احتياجات المدن الصناعية وتحويلها إلى ميزانية مالية.
  • زيادة الأداء التشغيلي مع برنامج كفاءة التكلفة السنوية.
  • ضمان الالتزام بكافة العقود في الوقت المناسب وبشكل تشغيلي.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
 رابط التقديم – (اضغط هنا).

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