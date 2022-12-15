وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: – وظيفة مدير المشاركة المجتمعية Community Engagement Manager Job المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في التنمية أو العلوم الاجتماعية أو العمل الاجتماعي أو أي مجال ذي صلة. (يفضل درجة الماجستير)

خبرة 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 2 سنوات في دور إداري. المهام الوظيفية: إدارة تحديد الأهداف الاجتماعية والاقتصادية (المجتمع) ، وتصميم المقاييس وتنفيذ المراقبة لضمان التنفيذ الفعال والعادل لجميع البرامج والمنتديات المتعلقة بالمحميات الطبيعية.

الإشراف على تقييم وتنفيذ برامج ضمان الجودة ، وضمان الامتثال لأهداف مشاركة المجتمع وأفضل الممارسات الدولية بشأن حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية (IPLCs).

تأكد من أن فرق W&NH / Nature لديها القدرة على دعم الزملاء ودعمهم لتشخيص احتياجات ومتطلبات مشاركة المجتمع وتقديم حلول للمشكلات ولزملائهم من الموظفين

تحديد وتخطيط وإدارة عمليات المشاركة المجتمعية في W&NH والحماية لجميع المبادرات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والأنشطة ذات الصلة التي يمكن أن تؤثر على السكان المحليين ، لضمان المشاركة الفعالة والحماية للمجتمعات المحلية ، مع التركيز على النساء وغيرهم من المهمشين. مجموعات (حسب الاقتضاء)

ضمان الاتساق والتنسيق بين فرق W&NH والمشاريع المتعلقة بحقوق السكان المحليين ، والعملية التي ينبغي من خلالها استشارة المجتمعات بشكل هادف ، والتوصل إلى توافق في الآراء من خلال تصميم وتنفيذ البرامج والمبادرات والمنتديات التي تشرك المجتمع المحلي في العلا.

إدارة وتطوير برامج المشاركة المجتمعية مثل: التشاور المنتظم والمفصل والمنتظم ؛ برامج التوعية والتثقيف.

تقديم الدعم والقيادة الفنية والإشراف لفرق W&NH لاستخدام الأراضي والموارد التشاركية في تمارين رسم الخرائط والتخطيط مع المجموعات / القبائل المحلية رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).