وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- منسق التطوير المهني المستمر (جدة).
2- مهندس تخطيط (الرياض).
3- مهندس معماري (الرياض).
4- أخصائي دعم فني (الرياض).
5- فني بيطري (الرياض).
6- ممرض ثاني (الرياض).
7- مساعد أبحاث (الرياض).
التخصصات المطلوبة:
– علوم الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الهندسة المعمارية.
– الطب البيطري.
– التمريض.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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