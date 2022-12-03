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وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”

2022-12-03 الساعة 4:46
وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف  شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

المسمى الوظيفي:

  1. مهندس حلول المشاريع
  2. أخصائي اتصالات
  3. ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
  4. رئيس عمليات معالجة المياه
  5. أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  6. مدير إنتاج الفيديو
  7. رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
  8. أخصائي تعزيز العمليات.
  9. قائد تنفيذ الصيانة.
  10. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  11. قيادة الابتكار التكنولوجي.
  12. مدير الصحة والسلامة.
  13. رئيس عمليات معالجة المياه.
  14. أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية.
  15. مدير إنتاج الفيديو.
  16. مدير الاتصالات الاستراتيجية.
  17. مخطط تنظيم الطلاب.
  18. أخصائي أول للمنح والعقود.
  19. وغيرها

رابط التقديم

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

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رابط التقديم : (اضغط هنا)

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