وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- فني كهربائي:

– شهادة في (تقنية الكهرباء) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- مُستشار مالي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مشغل – وحدات المعالجة:

– شهادة في التخصصات الفنية والهندسية.

– حديثي التخرج أو خبرة أقل من سنتين.

4- مهندس نظم (SAP):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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