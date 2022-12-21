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وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل سامرف

2022-12-21 الساعة 12:27
وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل سامرف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- فني كهربائي:
– شهادة في (تقنية الكهرباء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- مُستشار مالي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مشغل – وحدات المعالجة:
– شهادة في التخصصات الفنية والهندسية.
– حديثي التخرج أو خبرة أقل من سنتين.

4- مهندس نظم (SAP):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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