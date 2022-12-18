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للجنسين من حمَلة شهادات الدبلوم

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية

2022-12-18 الساعة 11:49
وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  • أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال
  • أخصائي التخدير
  • طبيب عام ، الأشعة
  • كبير أطباء استشاريين ، طب الأورام
  • أخصائي علم الأمراض
  • ممرضة سريرية – رعاية طبية / جراحية
  • ممرض سريري أول – رعاية العظام
  • ممرضة أول – العمل والتسليم
  • الممرضة المسؤولة
  • فني IRC أسنان
  • كبير فنيي مختبر الأسنان
  • مهندس مراقبة المشروع
  • أتمتة النظام والمشاريع التقنية مدير
  • اداري المتحف
  • أخصائي شراكة بحثية
  • أخصائي نظم كمبيوتر
  • أخصائي تسويق
  • طبيب عام ، EMS
  • مستشار خدمات المرضى
  • مستشار معاون لخدمات المرضى
  • محلل موارد بشرية مشارك / اكتساب المواهب
  • أخصائي أعمال – تخطيط
  • كبار طبيب الجرعات
  • أخصائي التخدير
  • استشارة فيزيائي طبي – علاج إشعاعي
  • طبيب عام ، الأشعة
  • وغيرها

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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