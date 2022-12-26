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للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة

وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

2022-12-26 الساعة 8:46
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- فني مختبر – الرياض (تفاصيل).
2- سكرتير أول – الرياض، جدة (تفاصيل).
3- محاسب مساعد – الرياض (تفاصيل).
4- مشرف المختبر الطبي – جدة (تفاصيل).
5- مُنسق جودة ونوعية – الرياض (تفاصيل).
6- أخصائي علاقات المرضى – الرياض (تفاصيل).
7- كاتب – جدة (تفاصيل).
8- كاتب جناح – الرياض (تفاصيل).
9- مُمثل مالي ثاني – الرياض (تفاصيل).
10- مساعد المواد – الرياض (تفاصيل).
11- سكرتير ثاني – الرياض (تفاصيل).
12- كبير مراجعي الحسابات – المدينة المنورة (تفاصيل).
13- مدير خدمات الإسكان – جدة (تفاصيل).
14- مساعد خدمات الطعام – جدة (تفاصيل).
15- محاسب – جدة (تفاصيل).
16- مقدم طعام – الرياض (تفاصيل).

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المؤهلات المطلوبة:

– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.

طريقة التقديم:

– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
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