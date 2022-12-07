وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في (الرياض، جدة، المدينة المنورة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي علاقات المرضى – المدينة المنورة (تفاصيل).
2- مشرف العناية التنفسية – الرياض (تفاصيل).
3- مراجع داخلي – الرياض (تفاصيل).
4- مشرف طاقة كهربائية – جدة (تفاصيل).
5- كاتب جناح – الرياض (تفاصيل).
6- كبير ممثلي التوظيف – الرياض (تفاصيل).
7- موظف استقبال – جدة (تفاصيل).
8- فني ثاني شبكات – جدة (تفاصيل).
9- فني اتصالات ثانٍ – جدة (تفاصيل).
10- فني ما بعد الطباعة – الرياض (تفاصيل).
11- مساعد خدمات الطعام – الرياض (تفاصيل).
12- صيدلاني ثانٍ – الرياض (تفاصيل).
13- نجار أول – الرياض (تفاصيل).
14- مساعد صيانة – الرياض (تفاصيل).
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.
– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search):
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