وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي حاسب آلي.
2- أخصائي هندسة برمجيات.
3- أخصائي حاسب أول.
4- أخصائي أول هندسة البرمجيات.
5- كبير أخصائي هندسة البرمجيات.
– (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا