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لحملة البكالوريوس للعمل بالرياض

وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

2022-12-07 الساعة 10:14
وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي حاسب آلي.
2- أخصائي هندسة برمجيات.
3- أخصائي حاسب أول.
4- أخصائي أول هندسة البرمجيات.
5- كبير أخصائي هندسة البرمجيات.

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التخصصات المطلوبة:

– (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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