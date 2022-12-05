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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

2022-12-05 الساعة 1:47
وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن - الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي 

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مدير الشراكات الحكومية
الوصف الوظيفي 
صاحب الوظيفة مسؤول عن إدارة وظيفة الشراكات الحكومية بما في ذلك التقييم الأولي والتخطيط والإعداد والتمكين والتنفيذ والمراقبة والتقييم لتعزيز التواصل وتعظيم فوائد ZATCA وتقوية القدرات والعمليات.
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها مطلوب.
  • ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها يفضل.
  • مطلوب خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

طريقة للتقديم 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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