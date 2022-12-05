وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي قد يهمّك أيضاً الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة ضد موسكو الساعد: مباراة كرة قدم غيرت وجه السعودية للأبد مدير الشراكات الحكومية الوصف الوظيفي صاحب الوظيفة مسؤول عن إدارة وظيفة الشراكات الحكومية بما في ذلك التقييم الأولي والتخطيط والإعداد والتمكين والتنفيذ والمراقبة والتقييم لتعزيز التواصل وتعظيم فوائد ZATCA وتقوية القدرات والعمليات. المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها مطلوب.

ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها يفضل.

مطلوب خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

طريقة للتقديم