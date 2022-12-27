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لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض

وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

2022-12-27 الساعة 10:20
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُساعد إداري:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- أخصائي أول خدمات المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة):
– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/03هـ الموافق 2022/12/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
1- مُساعد إداري:
اضغط هنا

2- أخصائي أول خدمات المواهب:
اضغط هنا

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