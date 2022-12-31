وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين

القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف
أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: