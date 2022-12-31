وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين

أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: