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بمختلف التخصصات الطبية والإدارية

وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين

2022-12-31 الساعة 3:17
وظائف بمركز أرامكو الطبي للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز جونز هوبكنز – أرامكو الطبي، عبر موقعه الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، للعمل بفروع المركز في الظهران وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أشعة – الظهران
  2. طبيب عيون – الظهران
  3. كبير فنيي تخطيط القلب – الظهران
  4. مدقق حسابات – الظهران
  5. أخصائي علاج وظيفي – الظهران
  6. محقق احتيال – الظهران
  7. معالج إشعاعي أول – الظهران
  8. مساعد مبرمج طبي – الظهران
  9. معالج إشعاعي متقدم – الظهران

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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