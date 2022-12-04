وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي طب الطوارئ: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في طب الطوارئ أو ما يعادلها.

لا يشترط الخبرة السابقة.

تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول. مهندس ميكانيكي: المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال بناء وصيانة المعدات.

أو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة.

عضو في الهيئة السعودية للمهندسين.