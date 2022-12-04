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التقديم متاح للسعوديين فقط

وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

2022-12-04 الساعة 10:56
وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - الرياض

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 أخصائي طب الطوارئ:
المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في طب الطوارئ أو ما يعادلها.
  •  لا يشترط الخبرة السابقة.
  •  تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساري المفعول.
 مهندس ميكانيكي:
المؤهلات والخبرات:
  •  درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في مجال بناء وصيانة المعدات.
  •  أو درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال ذي صلة.
  •  عضو في الهيئة السعودية للمهندسين.
مهندس تنسيق حدائق:
المؤهلات والخبرات:
  • درجة البكالوريوس في هندسة المناظر الطبيعية أو ما يعادلها.
  •  مسجل لدى الهيئة السعودية للمهندسين.
  •  خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، يلزم التسجيل في بوابة التوظيف الخاصة بالموقع (يفضل استخدام متصفح Firefox) واتباع الخطوات التالية:

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  •  الدخول على بوابة التوظيف:
  • تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد.
  •  كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) والضغط (Search).
  •  اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now).
  • رابط التقديم – (اضغط هنا).

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