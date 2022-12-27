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وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

2022-12-27 الساعة 2:02
وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) لحملة مختلف المؤهلات، وفق المسميات الوظيفية التالية:

تفاصيل الوظائف

تقني الموجات فوق الصوتية
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس في العلوم / التكنولوجيا الإشعاعية للمواطنين السعوديين أو الخريجين من برنامج تكنولوجيا الأشعة المعتمد (2 سنوات على الأقل) لغير السعوديين.
  • الصف الثامن: مطلوب سنتين (2) مع البكالوريوس أو أربع (4) سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدبلوم .
  •  الصف 09:  ·مطلوب أربع (4) سنوات لتقني الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، أو (الصف الثامن) خبرة ذات صلة. · متوسط ​​تقييم الأداء السنوي لا يقل عن (3.5) لآخر أربع (4) سنوات. · خمسون (50) ساعة من التعليم الطبي المستمر التراكمي [CME].
مشرف عمليات النقل
المؤهلات والخبرة
  • مطلوب درجة البكالوريوس أو الزمالة / دبلوم في المستشفى أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
  • مطلوب ثلاث (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس أو خمس (5) سنوات مع درجة الزمالة / الدبلوم
  • رخصة مشغل / رخصة قيادة مركبة تجارية سارية.
عالم مساعد
المؤهلات و الخبرة
  • مطلوب ماجستير أو بكالوريوس في العلوم من مؤسسة معتمدة في تخصص علمي ذي صلة بمجال البحث.
  • ست (6) سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الماجستير أو ثماني (8) سنوات مع درجة البكالوريوس المطلوبة.
استشاري التخدير
المؤهلات و الخبرة
  • التخرج من كلية الطب المعتمدة ، وإكمال الفترة المطلوبة من التدريب في التخصص و / أو التخصص الفرعي ، مع شهادة البورد العربي أو الأمريكي ، والعضوية و / أو الزمالة في المملكة المتحدة و / أو كندا أو ما يعادلها.
  • يجب أن تكون سبع (7) سنوات من التدريب في التخصص أو التخصص الفرعي بالإضافة إلى الخبرة التدريبية بعد التخرج مساوية أو تزيد عن سبع (7) سنوات من الخبرة في التخصص الفرعي

طريقة التقديم

وللتقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
تقني الموجات فوق الصوتية (اضغط هنا)
مشرف عمليات النقل (اضغط هنا)
استشاري التخدير (اضغط هنا)
عالم مساعد (اضغط هنا)

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