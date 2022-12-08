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وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض

2022-12-08 الساعة 10:49
وظائف بمستشفى قوى الأمن بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية والطبية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير استقطاب المواهب.
2- مدير مزايا وتعويضات.
3- مدير مشروع.
4- طبيب نائب أطفال عام.
5- طبيب نائب أمراض القلب.

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– تخصصات طبية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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