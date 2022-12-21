وظائف بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات

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أعلنت جامعة الملك سعود عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- باحث قانوني (الرياض).
2- مدير مشاريع (جدة).
3- أخصائي تحليل أعمال (جدة).
4- أخصائي إداري (جدة).
5- أخصائي استراتيجي (جدة).
المزايا والحقوق الوظيفية:
1- رواتب وبدلات تنافسية.
2- تأمين صحي لشاغل الوظيفة وأفراد أسرته.
3- تطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.
ملاحظة:
– علماً بأنه سيجري استبعاد غير المطابقين للمؤهلات والشروط المطلوبة.
كامل الشروط والتفاصيل (PDF):
1- باحث قانوني:
اضغط هنا (1)
2- مدير مشاريع – أخصائي تحليل أعمال – أخصائي إداري – أخصائي استراتيجي:
اضغط هنا (2)
– على من تنطبق عليهم الشروط الموضحة أعلاه التقديم من خلال الرابط التالي:
1- الوظائف الشاغرة في الرياض:
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2- الوظائف الشاغرة في جدة:
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