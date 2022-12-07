وظائف خالية في مكة المكرمة

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أعلنت جمعية البيضاء للتنمية في مكة المكرمة عن توفر عدد من الفرص الوظيفية لمواطني المملكة العربية السعودية.
وقالت الجمعية إن الوظائف المتاحة على مسميات :
واشترطت الجمعية في المتقدمين ما يلي:
يذكر أن الجمعية تعمل على تأسيس مجتمعات قروية مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا ومستدامة عبر بناء الشراكات والتحالفات اللازمة لتهيئة البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتمكين أفرادها ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم في التنمية المحلية.
كما تعمل على بناء مساكن خيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها بالبنية التحتية وتوفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدون. وتهدف أيضًا لرفع مستوى الوعي بين المستفيدين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين.