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في العديد من التخصصات

وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

2022-12-31 الساعة 2:22
وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) عبر موقعها الرسمي للتوظيف، عن توفّر شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة تخصصات (الإدارية – الفنية – التقنية – الهندسية – و غيرها ) ؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن (الرياض ، الدمام ، الجبيل)؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والوظيفية:

1- المخطط الرابع ، وظيفة تخطيط الصيانة – الدمام
  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
  • خبرة 8 سنوات في التشغيل والصيانة.
2- وظيفة مشرف محلل 2 – الجبيل
  • درجة الزمالة في الكيمياء الصناعية أو مجال ذي صلة في مجال الهندسة / الأجهزة
  • مع 7 سنوات من الخبرة.
3- الاختصاصي الثاني ، وظيفة التدريب الفني – الجبيل
  • شهادة جامعية أو دبلوم مع الخبرة ذات الصلة.
  • خبرة 5 سنوات مع درجة أو 10 سنوات خبرة مع دبلوم أمر مرغوب فيه.
4- مشرف ، وظيفة لواء الإطفاء – الجبيل
  • درجة البكالوريوس في تخصص هندسي: هندسة حريق أو هندسة عامة
  • خبرة لا تقل عن 9 سنوات في خدمة الإنقاذ من الحرائق مع خلفية العمليات في صناعة البتروكيماويات.
5- المهندس الثاني ، وظيفة مشاريع الموقع – الجبيل
  • درجة البكالوريوس في هندسة الأجهزة والتحكم
  • خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تصميم الأدوات والتفاصيل الهندسية (PLC ، والمحللون ، ومفاهيم الأجهزة والتحكم ، والتصميم ، والخلفية الهندسية)
6- المهندس الثالث ، وظيفة سلامة العمليات – الجبيل
  • بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة سلامة العمليات
  • خبرة 4 – 6 سنوات خبرة
7- الضابط الرابع ، وظيفة مناولة المستودعات – الدمام
  • دبلوم في إدارة المكاتب
  • من المستحسن خبرة سنة واحدة لحاملي درجة البكالوريوس أو عامين من الخبرة لحاملي الدبلوم.
8- وظيفة مراقب الجرد – جازان
  • دبلوم في سلسلة التوريد أو ذات صلة
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع الصناعي بالعمل مع SAP وتخطيط المواد.

طريقة التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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