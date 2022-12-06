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لا يشترط وجود خبرة سابقة

وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي

2022-12-06 الساعة 1:07
وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي
المواطن - الرياض

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي قانوني مساعد.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها من تخصص مشابه.

2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

4- اجتياز المقابلة الشخصية .

5- اجتياز الاختبارات التي قد تحددها الجهة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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  • الدسوقي حسين محمد الأمير

    معهد مساحه
    دبلوم فوق متوسط

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