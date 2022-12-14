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في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض

وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

2022-12-14 الساعة 11:56
وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير التخطيط والمحاسبة:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

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2- مدير إدارة النقد والتحصيل:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.

3- مُستشار تنفيذي للاختبارات المهنية:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– شهادة زمالة الهيئة SOCPA.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
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