وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

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أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في المحاسبة والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير التخطيط والمحاسبة:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.
2- مدير إدارة النقد والتحصيل:
– درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المحاسبة.
– الطلاقة في اللغة الإنجليزية.
– أساسيات متطلبات لغة الأعمال.
3- مُستشار تنفيذي للاختبارات المهنية:
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– شهادة زمالة الهيئة SOCPA.
– من خلال الرابط التالي:
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