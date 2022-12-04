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وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو للتجارة

2022-12-04 الساعة 12:00
وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو للتجارة
المواطن - الرياض

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أعلنت علن شركة أرامكو للتجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • محلل الرقابة الداخلية.

المؤهلات والخبرات:

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  • المؤهل التعليمي: غير محدد.
  • تخصصات: مراقبة المخاطر، الرقابة الداخلية.
  • مكان العمل: الظهران.

طريقة التقديم :

أوضحت شركة أرامكو للتجارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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