وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو للتجارة

أعلنت علن شركة أرامكو للتجارة التابعة لشركة أرامكو السعودية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أوضحت شركة أرامكو للتجارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).