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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

وظائف شاغرة بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

2022-12-17 الساعة 4:04
وظائف شاغرة بـ شركة الخطوط السعودية للتموين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في ( جدة )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:

– مراجع داخلي  Internal Auditor
المؤهلات والمتطلبات:
  • بكالوريوس في تخصص ذي صلة .
  • يعمل تحت الإشراف الفني المباشر لكبير المدققين.
  • توثيق النتائج ومخاطر الأعمال والتوصيات العملية بطريقة واضحة وموجزة.
  • ينفذ إجراءات مراجعة محددة ويعد أوراق العمل لتوثيق إجراءات المراجعة المنفذة.
  • تحديد ما إذا كان يتم تنفيذ جميع جوانب العمليات بالطريقة الأكثر كفاءة وفعالية.
  • التحقيق والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها عند وجود نقاط ضعف في الرقابة المالية والتشغيلية.
  • المساهمة في التطوير المستمر وصيانة برامج التدقيق.
  • يحافظ على معيار الشركة للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وقواعد الأخلاق التي طورها معهد المدققين الداخليين (IIA).
  • القدرة على جمع وتحليل البيانات المالية والفنية والتشغيلية.
  • القدرة على كتابة التقارير وتقديم العروض.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).

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