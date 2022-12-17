وظائف شاغرة بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في ( جدة )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية: