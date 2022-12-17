وظائف شاغرة بـ شركة الخطوط السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة للعمل في ( جدة )، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي:
– مراجع داخلي Internal Auditor
المؤهلات والمتطلبات:
- بكالوريوس في تخصص ذي صلة .
- يعمل تحت الإشراف الفني المباشر لكبير المدققين.
- توثيق النتائج ومخاطر الأعمال والتوصيات العملية بطريقة واضحة وموجزة.
- ينفذ إجراءات مراجعة محددة ويعد أوراق العمل لتوثيق إجراءات المراجعة المنفذة.
- تحديد ما إذا كان يتم تنفيذ جميع جوانب العمليات بالطريقة الأكثر كفاءة وفعالية.
- التحقيق والتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها عند وجود نقاط ضعف في الرقابة المالية والتشغيلية.
- المساهمة في التطوير المستمر وصيانة برامج التدقيق.
- يحافظ على معيار الشركة للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وقواعد الأخلاق التي طورها معهد المدققين الداخليين (IIA).
- القدرة على جمع وتحليل البيانات المالية والفنية والتشغيلية.
- القدرة على كتابة التقارير وتقديم العروض.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).