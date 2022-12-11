وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 5 مدن

أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في 5 مدن بالمملكة (حائل، الرياض، الدمام، جدة، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.