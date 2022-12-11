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لحملة مؤهل الدبلوم فأعلى

وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 5 مدن

2022-12-11 الساعة 9:57
وظائف شاغرة بـ شركة المراعي في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في 5 مدن بالمملكة (حائل، الرياض، الدمام، جدة، الخرج)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- فني محاسبة (حائل).
2- مدير أنظمة تقنية المعلومات (الرياض).
3- مدير مكتب الخدمات (الرياض).
4- مسؤول محاسبة أول (جدة).
5- موظف موارد بشرية (الخرج).
6- مدير الإقامة (الدمام).

التخصصات المطلوبة:

– المحاسبة.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة الفنادق.
– أو ما يعادلها.

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موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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