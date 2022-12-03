وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة للعمل بالرياض

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
1- المحتوى التنفيذي – ECom | B&Q
المؤهلات والخبرات:
2- مدير التداول | المملكة العربية السعودية- مركز ريميل
المؤهلات والخبرات:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).