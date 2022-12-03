وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة للعمل بالرياض

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية: 1- المحتوى التنفيذي – ECom | B&Q قد يهمّك أيضاً لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم تشكيل مباراة تونس وفرنسا المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في ( الاتصالات ، الصحافة ، التسويق ) أو في مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات ككاتب محتوى ويفضل أن يكون ذلك داخل مؤسسة التجارة الإلكترونية.

خبرة 3-4 سنوات في إنشاء محتوى التجارة الإلكترونية

مهارات ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة وقراءة).

اكتساب مهارات كتابة الإعلانات القوية في بيئة الويب ، ومستوى عالٍ من اللغة الإنجليزية المكتوبة.

الحساسية تجاه تحسين المنزل / المعيشة في المنزل / المنتجات المنزلية

مهارات قوية في كتابة الإعلانات في بيئة الويب ، مع مستوى عالٍ من اللغة العربية وفهم إرشادات تحسين محركات البحث. 2- مدير التداول | المملكة العربية السعودية- مركز ريميل المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس (يفضل الماجستير)

مهارات جيدة جدا في عمليات المتجر

التنظيم والمبيعات.

معرفة عملية جيدة بـ SAP

مستوى عالٍ من الإلمام بالحاسوب ومعرفة عملية بالمنطق. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).