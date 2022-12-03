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وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة للعمل بالرياض

2022-12-03 الساعة 3:27
وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم القابضة للعمل بالرياض
المواطن - الرياض

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة بالسعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات في عدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

1- المحتوى التنفيذي – ECom | B&Q

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المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في ( الاتصالات ، الصحافة ، التسويق ) أو في مجال ذي صلة.
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات ككاتب محتوى ويفضل أن يكون ذلك داخل مؤسسة التجارة الإلكترونية.
  • خبرة 3-4 سنوات في إنشاء محتوى التجارة الإلكترونية
  • مهارات ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية (تحدث وكتابة وقراءة).
  • اكتساب مهارات كتابة الإعلانات القوية في بيئة الويب ، ومستوى عالٍ من اللغة الإنجليزية المكتوبة.
  • الحساسية تجاه تحسين المنزل / المعيشة في المنزل / المنتجات المنزلية
  • مهارات قوية في كتابة الإعلانات في بيئة الويب ، مع مستوى عالٍ من اللغة العربية وفهم إرشادات تحسين محركات البحث.

2- مدير التداول | المملكة العربية السعودية- مركز ريميل

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس (يفضل الماجستير)
  • مهارات جيدة جدا في عمليات المتجر
  • التنظيم والمبيعات.
  • معرفة عملية جيدة بـ SAP
  • مستوى عالٍ من الإلمام بالحاسوب ومعرفة عملية بالمنطق.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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