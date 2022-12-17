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لحملة الدبلوم فأعلى

وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2022-12-17 الساعة 1:47
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)،  عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

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1- مدير شؤون الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان
  •   درجة الماجستير في إدارة الفنادق أو أي مجال آخر ذي صلة. مع خبرة 7 سنوات.
  • درجة البكالوريوس في الإدارة أو الإدارة أو أي مجال آخر ذي صلة.
  • مع 9 سنوات خبرة.

2- فني مختبرات طبية II

  • دبلوم في علوم المختبرات الإكلينيكية مع خبرة سنتين
  • شهادة BLS
  • رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

3- معالج الجهاز التنفسي II

  • بكالوريوس – رعاية الجهاز التنفسي 2-4 سنوات
  • ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4 – أخصائي خدمات غذائية III

  • درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
  • خبرة سنتين في دبلوم في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
  • خبرة 3 سنوات دبلوم في إدارة الفنادق والأغذية أو أي مجال آخر ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.

5 – فني مساعد أسنان III

  • درجة الدبلوم في تخصص مساعدة طب الأسنان أو أي تخصصات نظرية أخرى ذات صلة.
  • لا يتطلب خبرة مسبقة.
  • مساعدة طبيب الأسنان وطلاب طب الأسنان بالجامعة من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات العلاجية.

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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