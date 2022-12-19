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لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض

وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

2022-12-19 الساعة 8:52
وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي علاقات مصدرين.

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال إدارة الحسابات، أو إدارة العلاقات في بيئة عمل مشابهة.
3- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

1- توفير الدعم للعملاء أثناء تسجيلهم، وذلك إما شخصيًا أو من خلال الهاتف والبريد الإلكتروني.
2- استقبال العملاء من المصدرين المحتملين وتقديم كافة المعلومات حول الخدمات التي تقدمها الهيئة.
3- تقديم الدعم في تنفيذ المعارض والبعثات الدولية التي ستشارك بها الهيئة، من خلال التسويق لتلك الفعاليات لتوفير العدد المستهدف من المصدرين وفقاً للعدد المطلوب من المصدرين.
4- المشاركة الفاعلة في المعارض والبعثات الدولية من خلال حضور المعرض وتقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة لزوار والمشاركين والحصول على التغذية الراجعة المتعلقة بالمعرض.
5- متابعة تحديث البيانات الخاصة بعملاء الهيئة على نظام إدارة علاقات العملاء.
6- استقبال وتوثيق الشكاوى من عملاء الهيئة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.
7- تقديم الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات المصدرين والإشراف على تنفيذها، لتنمية الصادرات.
8- العمل مع الإدارات الداخلية لتحسين نظام إدارة علاقات العملاء بما يحقق أهداف الهيئة.
9- زيادة عدد المصدرين المشتركين في خدمات الهيئة بتحديد احتياجات المصدرين، وتقديم الاقتراحات الملائمة من أجل تحقيق أهداف التسجيل في خدمات الهيئة.
10- التأكد من صحة ودقة البيانات بسجل المصدرين، ومن أن جميع التعاملات قد تم تسجيلها بنظام إدارة علاقات العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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