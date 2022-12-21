وظائف شاغرة بفروع الأهلي إسناد في 3 مدن

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أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محامٍ”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.
وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)