وظائف شاغرة بفروع الخطوط القطرية

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أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول عمليات المبيعات (الرياض).
– وكيل خدمات المطار (المدينة المنورة).
وأوضحت شركة الخطوط القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)