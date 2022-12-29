وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تقني مختبر الأسنان (الرياض).

– مسجل بحث قاعدة بيانات (الرياض).

– مدير المرافق البيطرية (الرياض).

– مسؤول تنسيق التموين والعقود (الرياض).

– مدير المبيعات والتسويق (الرياض).

– فني دعم أول (الرياض).

– منسق أبحاث ثالث (الأحساء).

– مسؤول شؤون طلاب (الأحساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 جمادى جمادى الآخرة 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 18 جمادى الآخرة 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)