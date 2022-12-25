وظائف شاغرة بفروع طيران أديل في 3 مدن

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض، والدمام.

تفاصيل الوظائف

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول استرداد وحماية الإيرادات (للجنسين/ جدة).

– منسق التوظيف (للجنسين/ جدة).

– طيار (للرجال/ الرياض، وجدة، والدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)