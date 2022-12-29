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وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد

2022-12-29 الساعة 9:57
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من أبها، والخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع (أبها).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– فني ميكانيكي (عدد 5 وظائف/ الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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