وظائف شاغرة بفروع مجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من أبها، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع (أبها).
– مصمم جرافيك (الخبر).
– فني ميكانيكي (عدد 5 وظائف/ الدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)