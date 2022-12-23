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وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة

2022-12-23 الساعة 11:41
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان القابضة
المواطن - خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل الوظائف

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير المشروع/ التحول (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (جدة).

– مشغل آلة (الدمام).

– مشرف الخدمة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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