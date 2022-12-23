وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم القابضة

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– تنفيذي تسويق (الرياض).
– مساعد مبيعات/ مول العرب (جدة)
– مساعد مبيعات/ مول البحر الأحمر (جدة).
– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة (الرياض).
– مدير عمليات الطعام والضيافة (الرياض).
وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 ديسمبر 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)