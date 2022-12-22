وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 3 مدن

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني خلية إدارة البيانات (الطائف).
– مشرف فني ميكانيكي (الطائف).
– مدير سلامة المنتج (الظهران).
– مهندس أول البنية التحتية (الرياض).
– قائد تخطيط الأسطول (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)