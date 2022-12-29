وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– قائد فريق تدقيق تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، هندسة الكمبيوتر).
– مدير المالية/ إدارة البرامج والتغيير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، المالية).
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)